Giresunspor Konyaspor | CANLI

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor.





GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Serginho, Doukara, Aziz Behich, Diabate, Traore, Flavio, Perez, Suleymanov

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Serdar, Guilherme, Soner, Sokol, Amir, Endri, Abdülkerim, Michalak, Skubic

GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Konyaspor arasında oynanan zorlu mücadele saat 13.30'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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