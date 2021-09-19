Giresunspor Konyaspor | CANLI

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor.
GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Serginho, Doukara, Aziz Behich, Diabate, Traore, Flavio, Perez, Suleymanov
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Serdar, Guilherme, Soner, Sokol, Amir, Endri, Abdülkerim, Michalak, Skubic
GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Giresunspor - Konyaspor arasında oynanan zorlu mücadele saat 13.30'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İŞTE GİRESUNSPOR KONYASPOR MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ
- Giresunspor ile Konyaspor arasında oynanan 12 lig maçının sadece ikisi berabere biterken (3G-7G), bu iki beraberlik de son iki karşılaşmada çıktı (2011/12 1. Lig).
- Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört maçı da gol atamadan kaybeden Giresunspor, bunu lig tarihinde bir sezonun ilk beş haftalık sürecinde yaşayan (hükmen yenilgiler hariç) ikinci takım olabilir (Malatyaspor; 2001/02).
- Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Konyaspor (3G 1B), lig tarihinde ilk kez bir sezona beş maçlık yenilmezlik serisiyle başlamak için sahaya çıkıyor.
- Süper Lig'de 22 maçtır kazanamayan Giresunspor (5B 17M), son galibiyetini Aralık 1976'da Trabzonspor'u iç sahada mağlup ederek aldı (2-0).
- Deplasmanda dört maçtır kaybetmeyen (2G 2B) ve bu karşılaşmaların üçünde gol yemeyen Konyaspor, önceki üç maçlık süreçten puansız ayrılmış ve kalesinde toplam dokuz gol görmüştü.
- 2021/22 Süper Lig sezonunda Giresunspor'dan (41) daha az faul yapan tek takım Yeni Malatyaspor (33). .
- Bu sezon Giresunspor formasıyla Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan (11) ve şut pası veren (8) oyuncu Zeki Yavru.
- Konyaspor forması giyen Sokol Cikalleshi, bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımına 4 puan kazandırdı (2 gol & 1 asist).
- Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atan Abdülkerim Bardakçı, daha önce forma giydiği toplam 53 karşılaşmada kaydettiği gol sayısına (3) ulaşmak için sahaya çıkıyor.
- Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kariyerinde Giresunspor'a rakip olduğu üç lig maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı (2G 1B).