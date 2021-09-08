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Giresunspor Krasnodar'dan Suleymanov'u kadrosuna kattı

ZT Giresunspor, Rusya ekibi Krasnodar'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u kadrosuna kattı. Karadeniz temsilcisi 21 yaşındaki genç futbolcuyu satın ama opsitonu ile kiraladı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 14:25
Giresunspor Krasnodar'dan Suleymanov'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Rusya ekibi Krasnodar'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladıklarını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten Magomed-Shapi Suleymanov transferiyle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "GZT Giresunspor'umuz Rusya Premier Liga takımlarından FK Krasnodar'dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

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