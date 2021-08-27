Sol taraf Behich’in

44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk iki maçından puansız ayrılan Giresunspor, kadrosundaki eksikleri gidermek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, son olarak Başakşehir'den Aziz Behich'i transfer etti. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da tamamlayan 30 yaşındaki sol bek, Bursa ve PSV formalarını da giydi. Geçen sezon Kayseri'de 38 maçta 2 asist yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Aziz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.