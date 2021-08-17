Son dakika spor haberi: Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu

"MAĞLUBİYETİ HAKEME BAĞLAMAK BİZE YAKIŞMAZ"
Hakemler hakkında yorum yapmak istemediğini ifade eden Keleş, "Ben hakemler hakkında yorum yapmak istemiyorum, biz kulüp olarak da geçen seneden beri hiç yorum yapmadık. Hakemler de insan, hata yapabilirler. Fakat bu maçta bana göre dengeleri sağlayamadı. Tabii genç hakem, daha çok maç yönetecektir. Mağlubiyeti hakeme bağlamak bize yakışmaz. Onlar da, biz de, oyuncular da hata yapabilir. Keyifli bir futbol oynadık, takım uyumumuz sağlanınca daha iyi devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
"4-5 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"
4-5 transfer daha yapacaklarını belirten Keleş, "Transfere ihtiyacımız var. Ofansif olarak çok fazla oyuncumuz yok. İki kanat, sol bek ve forvete takviye yapacağız. Sol bek en acil transfer yapmamız gereken bölge. Emre Taşdemir'i istiyoruz, inşallah olumlu sonuçlanır. Yaklaşık 4-5 transferi önümüzdeki haftaya kadar yetiştirip, tamamen hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.