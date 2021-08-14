Giresun'da 44 yıl sonra Süper Lig'de ilk maça çıkacak olmanın heyecanı yaşanıyor. Sahasında şampiyonluk adayı Galatasaray'ı ağırlayacak Çotanaklar'da teknik direktör Hakan Keleş, güçlü rakiplerini yenecekleri iddiasında bulundu. Keleş, "44 yıl sonra evimizde oynayacağımız Galatasaray maçında kazanmak istiyoruz. Galatasaray'ın gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz" dedi.

GİRESUN HALKINA DESTEK ÇAĞRISI

Hakan Keleş, Giresunspor'un, Süper Lig mücadelesinde Giresun halkının desteklerinin çok önemli olacağına dikkat çekti. Genç hoca, "F.Bahçe'yle hazırlık maçındaki bazı olaylardan büyük üzüntü duyduk. Rakip takımları destekleyen bazı taraftarlar olduğunu gördük. Misafirlere sözümüz yok ancak Giresunlu olup da Giresunspor'u değil de başka takımları desteklemeyi doğru bulmuyorum" değerlendirmesinde bulundu.