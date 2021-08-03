Çotanak’ta Diabate yola çıktı

Gıresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, hayal kırıklığı yaşamamak için çalışmalarını çok dikkatli sürdürdüklerini söyledi. Karaahmet, transferi gündemde olan Diabate ile ilgili olarak, "Diabate konusu bitmek üzere. Artık son aşamadayız. Bitti diyebiliriz. Takviyeler devam ediyor. Bazı transferlerimizin çok kısa süre içinde sonuçlanacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.
Gıresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, hayal kırıklığı yaşamamak için çalışmalarını çok dikkatli sürdürdüklerini söyledi. Karaahmet, transferi gündemde olan Diabate ile ilgili olarak, "Diabate konusu bitmek üzere. Artık son aşamadayız. Bitti diyebiliriz. Takviyeler devam ediyor. Bazı transferlerimizin çok kısa süre içinde sonuçlanacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.