Haberler Giresunspor Son dakika transfer haberi: Giresunspor Alexis Perez'i kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: Giresunspor Alexis Perez'i kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Giresunspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Çotanaklar, Arjantin’in Club Atletico Lanus takımında forma giyen Kolombiyalı Alexis Perez'i transfer etti.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:33
Son dakika transfer haberi: Giresunspor Alexis Perez'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Arjantin'in Club Atletico Lanus takımında forma giyen Kolombiyalı Alexis Perez ile sözleşme imzaladı.

Yeşil beyazlı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı Kolombiyalı stoper Perez, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampa katılarak çalışmalara başladı.

En son Arjantin'in Club Atletico Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı Alexis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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