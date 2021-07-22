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Kalıcı olacağız

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Bizim için artık buradan aşağı inmek, düşmek gibi bir şey yoktur. Bu, kulübümüz içerisinde hiç konuşulmayacak. Giresun'un bundan sonra büyük başarılar elde etmesi için elimizden geleni yapacağız. Hak ettiğimiz yerde olduğumuz için çok gururluyuz" diye konuştu.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Kalıcı olacağız
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Bizim için artık buradan aşağı inmek, düşmek gibi bir şey yoktur. Bu, kulübümüz içerisinde hiç konuşulmayacak. Giresun'un bundan sonra büyük başarılar elde etmesi için elimizden geleni yapacağız. Hak ettiğimiz yerde olduğumuz için çok gururluyuz" diye konuştu.
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