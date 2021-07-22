Kalıcı olacağız

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Bizim için artık buradan aşağı inmek, düşmek gibi bir şey yoktur. Bu, kulübümüz içerisinde hiç konuşulmayacak. Giresun'un bundan sonra büyük başarılar elde etmesi için elimizden geleni yapacağız. Hak ettiğimiz yerde olduğumuz için çok gururluyuz" diye konuştu.
GiresunsporBaşkanı Hakan Karaahmet, "Bizim için artık buradan aşağı inmek, düşmek gibi bir şey yoktur. Bu, kulübümüz içerisinde hiç konuşulmayacak. Giresun'un bundan sonra büyük başarılar elde etmesi için elimizden geleni yapacağız. Hak ettiğimiz yerde olduğumuz için çok gururluyuz" diye konuştu.