Giresun’dan Diabate atağı

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Trabzonspor'dan Diabate'ye talip oldu. Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta oynadıktan sonra devre arasında Göztepe'ye kiralanan Malili sağ kanat, İzmir ekibinde 18 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çeken bir performansa imza attı.
Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Trabzonspor'dan Diabate'ye talip oldu. Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta oynadıktan sonra devre arasında Göztepe'ye kiralanan Malili sağ kanat, İzmir ekibinde 18 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çeken bir performansa imza attı. Çotanaklar'ın 25 yaşındaki oyuncudan haber beklediği belirtildi.