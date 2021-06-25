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Giresun’dan Diabate atağı

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Trabzonspor'dan Diabate'ye talip oldu. Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta oynadıktan sonra devre arasında Göztepe'ye kiralanan Malili sağ kanat, İzmir ekibinde 18 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çeken bir performansa imza attı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50
Giresun’dan Diabate atağı
Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Trabzonspor'dan Diabate'ye talip oldu. Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta oynadıktan sonra devre arasında Göztepe'ye kiralanan Malili sağ kanat, İzmir ekibinde 18 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çeken bir performansa imza attı. Çotanaklar'ın 25 yaşındaki oyuncudan haber beklediği belirtildi.
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