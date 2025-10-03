CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Marketler cumartesi günü açık mı? 📌Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri!

Vatandaşlar hafta sonu alışveriş planlarını yaparken, marketlerin cumartesi günü açık olup olmadığını merak ediyor. Türkiye genelinde zincir marketler, cumartesi günleri normal çalışma saatleriyle hizmet veriyor. Ancak marketlerin açılış ve kapanış saatleri şehirden şehre ve markadan markaya değişiklik gösterebiliyor. Peki, hafta sonu marketlerin çalışma saatleri nasıl düzenleniyor?

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 11:07
Cumartesi günü marketler açık mı sorusu, özellikle hafta sonu alışveriş yapmak isteyenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Zincir marketler ve mahalle bakkalları hafta sonu da hizmet vermeye devam ediyor. Çalışma saatleri ise marketin bulunduğu lokasyona göre farklılık gösterebiliyor. Hafta sonu alışverişe çıkacak vatandaşlar için marketlerin cumartesi ve pazar günkü çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Peki, Marketler cumartesi günü açık mı? Cumartesi ve pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? Marketlerin çalışma saatleri!

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonu alışveriş yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri marketlerin çalışma düzeni oluyor. Türkiye genelinde BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketler, hafta sonu da düzenli olarak hizmet vermeye devam ediyor.

MARKETLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Cumartesi günleri zincir marketler genellikle sabah 09:00'da açılıyor ve akşam 21:00'e kadar hizmet veriyor. Ancak bazı büyükşehirlerde ya da alışveriş merkezleri (AVM) içinde yer alan marketlerde bu saatler 22:00'ye kadar uzayabiliyor. Öte yandan, online market alışverişi yapanlar için hizmet saatleri daha geniş tutuluyor. Online market uygulamaları hafta sonları da dahil olmak üzere sabah 07:00'den gece 24:00'e kadar sipariş alabiliyor ve teslimat yapabiliyor.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAPALI MI?

Pazar günleri de marketler Türkiye genelinde sabah 09:00 – akşam 21:00 saatleri arasında açık kalıyor. Resmî bir kısıtlama olmadığı sürece zincir marketler hafta sonunun her iki gününde de normal mesai düzeniyle hizmet veriyor.

