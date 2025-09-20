20 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı!

20 Eylül Cumartesi bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? Televizyonseverler, akşam saatlerinde hangi dizilerin başlayacağını ve gündüz kuşağında hangi programların yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV ve TV8 yayın akışı sayesinde bugün ekran başında olacaklar için rehber niteliğinde bilgiler sunuluyor. İşte 20 Eylül TV yayın akışı listesi…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aşk ve Gözyaşı
00:40 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Aşk ve Gözyaşı
12:45 Gözleri KaraDeniz
16:30 Aşk ve Gözyaşı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
03:15 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
15:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Kıskanmak
01:45 Kıskanmak
04:00 Yaz Şarkısı
05:15 Bay Yanlış
06:00 Karagül
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Halef
14:00 Yasak Elma
16:30 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kıskanmak
21:45 Gündem Futbol
23:15 Halef
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:30 Bahar
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Çarpıntı
00:30 Kral Kaybederse
03:00 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın
11:30 Çarpıntı
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Hareket Sekiz
22:30 Hareket Sekiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 3'te 3
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 3'te 3
03:45 Kara Tahta
05:45 Yedi Numara
07:15 Benim Güzel Ailem
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Lingo Türkiye
12:40 Cennetin Çocukları
15:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:30 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye