Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Bu soru, 16 Eylül tarihli yarışma bölümünü kaçıran ya da yeniden göz atmak isteyen izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 09:12 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 09:12
16 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu yarışmanın son bölümünde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Günün sonunda yapılan değerlendirmelerle birlikte puanlar açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu sorusu özellikle sosyal medya platformlarında sıkça araştırıldı. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta'da bugün kimin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, 16 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 15 EYLÜL GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin Zerrin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EYLÜL 2025

Zerrin- 16 puan

Hanife- 15 puan

Tuğba- 12 puan

Miyase- 10 puan

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı tariflerle hünerlerini sergileyen gelinler, 16 Eylül Salı günkü bölümde de büyük bir mücadele verdi. Kayınvalidelerden alınan puanlarla birlikte günün en yüksek puanını toplayan gelin çeyrek altının sahibi olacak.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

