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MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR? Masterchef Tanya nereli, kaç yaşında?

MasterChef yarışmasını takip eden izleyiciler Tanya isminin anlamını araştırıyor. MasterChef Tanya'nın hayatı izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kendine has şivesi ile dikkatleri üzerine çeken MasterChef Tanya'nın nereli olduğu çok merak edilmişti. Tanya yarışmaya Kıbrıs'tan katılıyor. Tanya isminin anlamı merak konusu. Peki MasterChef Tanya evli mi?

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 09:46 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 21:17
MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR? Masterchef Tanya nereli, kaç yaşında?

Masterchef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Tanya Kilitkayalı, programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katıldı. Tanya yarışmada konuşma tarzı ve renkli kişiliği ile dikkat çeken isimlerden.

TANYA KLİTKAYALI KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

TANYA İSMİNİN ANLAMI NE?

Kitabın giriş kelimesi Tanya Aramcada "baraitada öğretilmiş olan" demektir.

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