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MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR? Masterchef Tanya nereli, kaç yaşında?

Masterchef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde programa veda eden Tanya Kilitkayalı, en çok aratılan isimlerden oldu. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya, şivesi ve renkli kişiliği ile dikkat çekiyordu. Programın favorileri arasında gösterilen Tanya Kilitkayalı, son eleme potasından çıkamadı ve bu hafta Masterchef Türkiye'ye veda eden isim oldu. Peki, Masterchef Tanya kimdir? Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 09:46 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 22:46
MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR? Masterchef Tanya nereli, kaç yaşında?

Masterchef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Tanya Kilitkayalı, programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katıldı. Konuşma tarzı ve renkli kişiliği ile dikkat çeken isimlerden olan Tanya, yayınlanan son bölümde yarışmaya veda eden isim oldu. Özellikle soğuk başlangıçlarda başarılı tabaklar çıkaran Tanya, önce 6'lı elemede Trabzon Hurması ile yapılan yaratıcılık yemeği ardından da eleme potasında Somer Şef'in imza yemeği olarak verdiği "Toprak Ana" isimli üründe başarısız oldu.

Tanya'nın yarışmaya vedasıyla birlikte izleyiciler, genç şef adayıyla ilgili bilgileri araştırıyor. 7 Ocak 1995 Kıbrıs doğumlu olan Tanya Kilitkayalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. Masterchef Tanya, İzmir'de ve Ege'de çeşitli otellerde stajlar yaptı. Aynı üniversitede öğrenim görevlisi olarak da çalışan Tanya, aynı zamanda ailesiyle birlikte Kıbrıs'ta bir yöresel yemek restoranı işletiyor.

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