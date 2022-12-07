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Sen gençsin güç sensin

ETİ'nin gençlerden büyük ilgi gören 'Sen Gençsin, Güç Sensin' projesi tüm hızıyla sürüyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle 2019'dan beri yürütülen projeyle bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor alanlarında bu yıl desteklenecek 16 genç belirlendi. Eti Pazarlama Grubu Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan, "Gençlere cesaret verecek rol modelleri ortaya çıkaracağız" dedi.

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Sen gençsin güç sensin
ETİ'nin gençlerden büyük ilgi gören 'Sen Gençsin, Güç Sensin' projesi tüm hızıyla sürüyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle 2019'dan beri yürütülen projeyle bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor alanlarında bu yıl desteklenecek 16 genç belirlendi. Eti Pazarlama Grubu Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan, "Gençlere cesaret verecek rol modelleri ortaya çıkaracağız" dedi.
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