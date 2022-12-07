ETİ'nin gençlerden büyük ilgi gören 'Sen Gençsin, Güç Sensin' projesi tüm hızıyla sürüyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle 2019'dan beri yürütülen projeyle bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor alanlarında bu yıl desteklenecek 16 genç belirlendi. Eti Pazarlama Grubu Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan, "Gençlere cesaret verecek rol modelleri ortaya çıkaracağız" dedi.
ETİ'ningençlerden büyük ilgi gören 'Sen Gençsin, Güç Sensin' projesi tüm hızıyla sürüyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle 2019'dan beri yürütülen projeyle bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor alanlarında bu yıl desteklenecek 16 genç belirlendi. Eti Pazarlama Grubu Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan, "Gençlere cesaret verecek rol modelleri ortaya çıkaracağız" dedi.