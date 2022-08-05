Haberler Genel Balon balığı Türkiye'de görülüyor mu? Balon balığı zehirli mi? Öldürür mü? Balon balığının özellikleri...

Balon balığı Türkiye'de görülüyor mu? Balon balığı zehirli mi? Öldürür mü? Balon balığının özellikleri...

Zaman zaman ölümlere varan zehirlemelere konu olan Balon balığı yeniden gündemde... Kendini tehlikede gördüğü an şişen ve bu nedenle "balon" sıfatıyla anılan bu balık, ülkemizde de son yıllarda görülmeye başladı. Akdeniz ve Ege florasını tehdit eden bu türün anavatanı ise Kızıldeniz olarak biliniyor. Peki, Balon balığı zehirli mi? Türkiye'de görülüyor mu? Balon balığı öldürür mü? İşte detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 08:08 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 12:16
Balon balığı Türkiye'de görülüyor mu? Balon balığı zehirli mi? Öldürür mü? Balon balığının özellikleri...

Tüketildiği takdirde insanların ölümüne sebebiyet veren Balon balığı yeniden gündem oldu. Anavatanı Kızıldeniz olarak bilinen Balon balığı 2000'li yılların başlarında geldiği Akdeniz'de, diğer türlere zarar veriyor.

BALON BALIĞI ZEHİRLİ Mİ? BALON BALIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinenen bu balıklar, kendini tehlikede gördüğü an şişer ve bu yüzden adı balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanıyor. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir.

Balon balığı yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. 2000'li yılların başlarında Akdeniz'de görülmeye başlanan bu balıkların, 5 türü bulunuyor. Akdeniz'de balon balığını yiyen predatör tür bulunmaması nedeniyle, bu tür oldukça tehlikeli bir hale geldi. Kuvvetli çenesi bulunan balon balıkları, oltaların iğnelerini kırabildiği için tutulması da oldukça zor. Öte yandan eti zehirli olan bu balık, küçük ölçekli balıkçıları da ekonomik anlamda zarara uğratıyor.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un genç yıldızına dünya devi talip! Uğurcan ve Abdülkadir beklenirken ters köşe...
Düzce'de 40 günlük bebeğin ağlaması aileyi evden çıkan yangından kurtardı
Jesus'a övgü yağdırdı: İnanılmaz derecede iyi!
Beşiktaş ve G.Saray'la anlaşamamıştı! İki süper teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünyaca ünlü kulüpler Ramazan Bayramı'nı kutladı
İstanbul Boğazı'nda yunus gösterisi!
BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ile yollarını ayırıyor! Yeni takımı... F.Bahçe ile yollarını ayırıyor! Yeni takımı... 13:09
Beşiktaş ile Kayseri rekabetinde dikkat çeken istatistik! Beşiktaş ile Kayseri rekabetinde dikkat çeken istatistik! 12:30
Heerenveen - Sparta Rotterdam maçı saat kaçta? Heerenveen - Sparta Rotterdam maçı saat kaçta? 12:29
Özbay Dünya Şampiyonası hazırlıklarını değerlendirdi! Özbay Dünya Şampiyonası hazırlıklarını değerlendirdi! 12:25
Jesus'a övgü yağdırdı: İnanılmaz derecede iyi! Jesus'a övgü yağdırdı: İnanılmaz derecede iyi! 12:14
Batshuayi'nin yeni adresini açıkladılar! Batshuayi'nin yeni adresini açıkladılar! 12:07
Daha Eski
Halkbank Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi! Halkbank Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi! 12:02
Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı saat kaçta? 12:00
G.Saray'a rakip çıktı! İngilizler duyurdu G.Saray'a rakip çıktı! İngilizler duyurdu 11:58
Toprak Dünya Superbike Şampiyonası'na damgasını vuruyor Toprak Dünya Superbike Şampiyonası'na damgasını vuruyor 11:56
Beşiktaş sezonu Kayserispor maçıyla açacak! Beşiktaş sezonu Kayserispor maçıyla açacak! 11:55
Lyon - Ajaccio maçı saat kaçta? Lyon - Ajaccio maçı saat kaçta? 11:39