Köpek Cinsleri ve Egzersiz

Köpekler ve insanlar düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar, ancak bizden farklı olarak çoğu köpek aktif olmayı sever ve yürümeyi dört gözle bekler. Biz inşalar, kendiliğinden egzersiz yapmak isteriz, ancak söz konusu köpeğimiz olduğunda, aktivite seviyesindeki bir değişikliğe hazır olduğundan emin olmak önemlidir.

Köpek bir yıl boyunca egzersiz yapmadıysa veya herhangi bir tıbbi durumu varsa, uzun süreli fiziksel aktivite olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yazıda, köpeğinizin sağlığını ve iyiliğini etkilemediğinden emin olmak için egzersiz programında değişiklik yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktörü listeliyoruz.

Köpeğinizin Yaşını Tahmin Edin

Yeni bir eğitim programına geçmeden önce, köpeğinizin zindelik düzeyini programın gereksinimleriyle karşılaştırmanız; iyi eğitimli olup olmadığına veya daha fazla zamana ihtiyacı olup olmadığına karar vermeniz önemlidir.

Yeni bir rejime geçiş yaparken, dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Köpeğin yaşı, sağlığı ve cinsi ile başlayın.

Köpek Yavrusu: Optimal Egzersiz

Yavru köpekler çok enerjiktir, ancak yetişkin köpeklerden farklı bir egzersize ihtiyaçları vardır. Yavrular henüz gelişme aşamasında olduklarından kısa yürüyüşler ve oyunlar onlar için uzun yürüyüşlerden veya parkta top fırlatmaktan daha uygundur. Çünkü daha az yorucudurlar. Her köpek yavrusu mutlu ve sağlıklı kalmak için farklı miktarda egzersize ihtiyaç duyar; bu nedenle davranışlarını izleyin ve gerektiği gibi ayarlamalar yapın.

Yavru köpeğinize aşırı yüklenmeyin. Aşırı yük, kas-iskelet sisteminin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve özellikle büyük ve çok büyük ırkların yavruları için tehlikelidir. Bazı büyük ve çok büyük ırkların köpekleri 18-24 aya kadar büyüyebilir, bu nedenle egzersiz planlarken bu faktörü göz önünde bulundurmak önemlidir.

Yetişkin Köpek: Optimal Egzersiz

Köpeğinizin ihtiyaç duyduğu egzersiz miktarı çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Ancak kesin olan bir şey var: evcil hayvanınızın düzenli egzersize ihtiyacı olduğu...

Bazı köpekler için, bölgede yarım saatlik bir yürüyüş yeterlidir, ancak aktif cins evcil hayvanlar, biriken enerjiyi serbest bırakmak için daha uzun ve daha yoğun oyunlar gerektirir. Köpeğinizin davranışını yakından izleyin: ilerleme hızı, huzursuzluk ve kötü davranış, yeterince egzersiz yapmadığını gösterebilir!

Yaşlı Köpek: Optimal Egzersiz

Yaşlı bir köpeğin ihtiyaç duyduğu egzersiz miktarı, sağlıklarına ve faaliyetlerine bağlıdır. Daha yaşlı köpekler daha az aktif olabilir ve genellikle sağlık sorunları vardır; bu da bazı fiziksel aktiviteleri onlar için zorlaştırır.

Eklem sorunları olan bir köpeğin koşması, çeviklik yapması ve güçlü bir etkisi olan diğer egzersizler yapması zor olabilir. Solunum veya kardiyovasküler sistem hastalıklarının varlığında fiziksel aktivite de daha yumuşak olmalıdır. Bu, egzersizi tamamen kesmeniz gerektiği anlamına gelmez: doğru tür ve yoğunlukta egzersiz, eklem ağrılarını hafifletebilir, obeziteyi önleyebilir ve kasların korunmasına yardımcı olabilir. Yaşlı köpeklerin beslenme, bakım ve egzersiz ihtiyaçları oldukça özen gösterilmesi gereken faktörler arasındadır.

Köpeklerin Sağlık Durumunun Gözlenmesi

Köpek cinsleri kardiyovasküler hastalık, omurilik hastalığı, akciğer hastalığı (kalp kurdu hastalığı dahil) ve obezite gibi ciddi sağlık sorunlarına gebe olabilir. Köpeğin fiziksel olarak aktif olmasını engelleyebilir. Yeni bir spora başlamadan önce köpek bir veteriner tarafından muayene edilmelidir. Bu özellikle uzun süredir veteriner tarafından görülmeyen köpekler ve 7 yaşından büyük köpekler için önemlidir.

Ek olarak, köpeğinizin normal kilosuna dönmesine yardımcı olmak için doğru besini aldığından emin olmanız gerekir. Veterineriniz, önerilen günlük kalori alımınızı hesaplamanıza ve evcil hayvanınızın özel bir diyete ihtiyacı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca yemek artıkları ve yüksek yağlı yiyeceklerin alımını da sınırlamayı unutmayın.

Her köpek cinsi, kendisine daha uygun olan belirli fiziksel aktivite türlerine sahiptir. Su köpekleri ve av köpekleri, yüzmekten ve eşya almaktan hoşlanırken, sürü ve koruyucu köpekler çeviklik egzersizlerini sever. Orta boy köpeklerin çoğu, iyi bir koşu arkadaşıdır ve her boyuttaki köpekler, sizinle mutlu bir şekilde yürüyüşe çıkar.

Eğitime Başlamadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Köpeğinize kademeli olarak yeni bir tür fiziksel aktivite öğretin ve hemen bir sporcu olmasını beklemeyin. Beklentileriniz yüksekse, evcil hayvanınıza hazır olmadığı, yaralanmalara yol açabilecek egzersizler yaparsınız.

Basit egzersizlerle başlayın: Köpeğinizi koşuya hazırlıyorsanız, mahallede veya alışık olduğu başka bir yerde 10-15 dakikalık kısa bir koşu ile başlayın. Evcil hayvanın koşuya alıştığından emin olduğunuzda mesafeyi 500 m'lik ilavelerle artırmaya başlayabilirsiniz.

Eğitim Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğitim sırasında köpeğin durumunu dikkatlice izlemelisiniz. En ufak bir rahatsızlık veya yorgunluk belirtisi fark ederseniz, egzersiz yapmayı bırakın ve evcil hayvanınızın dinlenmesine izin verin. Köpek dinlenmek veya yatmak için durmuşsa, bir mola verin ve ayağa kalkıp ilerlemeye hazır olana kadar bekleyin. Hayvan çok yorgunsa, yaralanmaya neden olmaktansa egzersizi durdurmak daha iyidir. Hem siz hem de köpeğiniz egzersizden keyif almalısınız.

Tasmasız yürüyüş alanı, fiziksel aktivite için mükemmeldir. Köpeğinizin kendi hızında koşmasına, oynamasına ve dinlenmesine izin verin. Parkta yapılacak yürüyüş, köpeğin arkadaşlarıyla sosyalleşmesi için harika bir fırsattır, ancak oyunlar sırasında evcil hayvan aşırı heyecanlanabilir, bu nedenle kendisini aşırı yormadığından ve oyunlar arasında su içtiğinden emin olun.

Antrenmandan Sonra

İyi bir antrenmandan sonra köpeğinize içmesi için biraz su verin ve susuz kalmadığından emin olun. Evcil hayvanınızın egzersizden zevk almasını istediğiniz için, egzersizden sonra egzersizden zevk almasına yardımcı olmak için onu övün ve ödüllendirin.