Haberler Genel Dünyaca ünlü futbol kulüpleri Ramazan Bayramı'nı kutladı

Dünyaca ünlü futbol kulüpleri Ramazan Bayramı'nı kutladı

Ramazan Bayramı, futbol dünyasında da kutlanmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların Ramazan Bayramı için tebrik mesajları yayınladı.

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:01
Dünyaca ünlü futbol kulüpleri Ramazan Bayramı'nı kutladı

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun yanı sıra İngiltere Premier Lig'den Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Tottenham, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramını kutlayan paylaşımlar yaptı.

İtalya Serie A'dan Juventus, Milan, Napoli, Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İspanya La Liga'dan Barcelona, Sevilla, Fransa Ligue 1'den Paris Saint-Germain kutlama mesajları yayımladı.

Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bütün takipçilerinin bayramını tebrik etti.


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