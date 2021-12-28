Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2021

-MART- 1 MART: Milli pentatlet İlke Özyüksel, Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nda hem gümüş madalya kazandı, hem dünya rekoru kırdı. 2 MART: Bulgaristan'ıda düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcular, takım halinde birinci oldu. Milli sporcular farklı kategorilerde 6 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etti. 11 MART: Fransa'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya elde etti. 13 MART: VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı. 14 MART: İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig organizasyonu final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı elde etti. 27 MART: 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Ayşe Tekdal, ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazandı.

-NİSAN- 3 NİSAN: Milli halterci Melisa Güneş, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 4 NİSAN: İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. 10 NİSAN: Milli tekvandocular Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. 11 NİSAN: Türkiye, Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı. 18 NİSAN: 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021), Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı. 21 NİSAN: Polonya'da düzenlenen Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül 8. Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti. 22 NİSAN: Milli sporcu Büşra Işıldar, Polonya'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 25 NİSAN: İsviçre'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.