Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2021

Sporda 2021 yılının Temmuz ayında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Mete Gazoz, oyunların 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yendi. Altın madalya alan Mete Gazoz, bu başarısıyla okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da getirdi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli de altın madalya kazandı. Ağustos ve Eylül aylarından düzenlenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ise Türkiye, 15 madalyayla tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi. Tokyo 2020'de 13 branşta 87 sporcuyla yer alan Türkiye; 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz madalya kazandı. Türkiye 19-25 Nisan tarihlerinde Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise 3'ü altın toplam 8 madalya kazandı. Varşova'da düzenlenen organizasyonda, milli sporcular, şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederken, 5 madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı da Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen stilde Rıza Kayaalp altın, Ekrem Öztürk, Yunus Emre Başar ve Kerem Kamal gümüş, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu. Corona virüsü gölgesi altında geçen 2021 yılında sporda ilginç gelişmeler yaşandı. Yılın ilk 4 ayında yaşanan gelişmeler şöyle: