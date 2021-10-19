Sonbaharda bahçe bakımı nasıl yapılır? Verimli toprak nasıl hazırlanır?

Verimli bir bahçeye sahip olmak için genellikle ilkbahardaki büyüme mevsiminden önce toprak hazırlığı yapmak gerekir. Bazı bahçıvanlar, ekinlerinizi ekmeden önce toprağa ne yaptığınızın, bitkileriniz toprağa girdikten sonra ne yaptığınızdan daha önemli olabileceğini unutabilir. Toprağınız iyi drene olmazsa, çok sıkı bir şekilde paketlenirse veya uygun olmayan bir pH seviyesine sahipse, daha toprağa koymadan tohumlarınız mahvolabilir. Sonbaharda biraz zaman ve emekle bitkilerinizin güçlü, besin açısından zengin bir ortamın keyfini çıkarmasını sağlayabilirsiniz.

İşte sonbaharda bahçe düzenlemenin 9 ipucu...

1- Bahçe alanındaki tüm yabani otları çıkarın. Yabani otları bir kürekle kazın, böylece kök sisteminden tamamen kurtulursunuz. Bir ot, kökünün sadece küçük bir parçasından büyüyebilir, bu yüzden hepsini çıkarmanız gerekir.

2- Bahçe toprağınızın pH'ını bir toprak test kiti ile test edin. Çoğu bitkiler, pH değeri 6,2 ile 6,8 arasında olan toprakta iyi performans gösterir.

3- Gerekirse toprağın pH'ını düşürmek için toprağa ince bir kireç tabakası ekleyin. Kireç tırmığı ile toprağa kireci yayın.

4- Bir bahçe malzemeleri mağazasından bir yeke kiralayın. Derinlik ölçeri 6 ile 8 inç arasında veya orta olarak ayarlayın. Bir çim biçme makinesinde olduğu gibi, yekeyi bahçe alanından bir kez itin.

5- İşlenmiş toprağa bir gübre tabakası uygulayın. Kendi gübrenizi yapabilir veya bir bahçe malzemeleri mağazasından veya fidanlıktan satın alabilirsiniz.

6- Gübreyi toprakla birleştirmek için toprağı tekrar işleyin. Yekeyi ilk kez sürdüğünüz sıralar boyunca dik sıralar halinde itin.

7- Sonbaharın ve kışın geri kalanı için toprağın bozulmadan oturmasına izin verin. Bölgeniz kış aylarında az yağmur veya kar yağarsa toprağı ara sıra sulayın.

8- Tohumlarınızı ekmeden yaklaşık iki hafta önce toprağa başka bir gübre katmanı ekleyin.

9- Toprağı ve gübreyi karıştırmak için toprağı işleyin. Tohumlarınızı iki hafta içinde ekin.

Gerekli olan malzemeler:

Kürek

Tırmık

Yeke

Organik gübre

Kireç

Toprak pH test kiti