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2021 Ramazan Kahramanmaraş imsakiye saatleri! Kahramanmaraş için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Ramazan imsakiye saatleri açıklandı! için sahur ve iftar saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Kahramanmaraş için ilk iftar ve ilk sahur saatleri, günleri ne? Detaylar haberimizde...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:28
2021 Ramazan Kahramanmaraş imsakiye saatleri! Kahramanmaraş için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?

11 ayın sultanı olarak adlandırılan 13 Nisan gecesi başlıyor. İslam alemi heyecanla ilk sahur ve iftar vaktini bekliyor. İmsakiye, merak edilen konular arasında yer alıyor. Sizler için il il 2021 ramazan imsakiyesini derledik.

2021 KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYESİ

TARİH İMSAK İFTAR
13 Nisan 2021 04:12 19:14
14 Nisan 2021 04:10 19:15
15 Nisan 2021 04:08 19:16
16 Nisan 2021 04:07 19:17
17 Nisan 2021 04:05 19:18
18 Nisan 2021 04:03 19:19
19 Nisan 2021 04:02 19:20
20 Nisan 2021 04:00 19:21
21 Nisan 2021 03:58 19:22
22 Nisan 2021 03:56 19:23
23 Nisan 2021 03:55 19:24
24 Nisan 2021 03:53 19:25
25 Nisan 2021 03:51 19:25
26 Nisan 2021 03:50 19:26
27 Nisan 2021 03:48 19:27
28 Nisan 2021 03:46 19:28
29 Nisan 2021 03:45 19:29
30 Nisan 2021 03:43 19:30
1 Mayıs 2021 03:42 19:31
2 Mayıs 2021 03:40 19:32
3 Mayıs 2021 03:38 19:33
4 Mayıs 2021 03:37 19:34
5 Mayıs 2021 03:35 19:35
6 Mayıs 2021 03:34 19:36
7 Mayıs 2021 03:32 19:36
8 Mayıs 2021 03:31 19:37
9 Mayıs 2021 03:29 19:38
10 Mayıs 2021 03:28 19:39
11 Mayıs 2021 03:26 19:40
12 Mayıs 2021 03:25 19:41

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