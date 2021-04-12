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2021 Bursa imsakiye saatleri! Bursa için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 imsakiye saatleri açıklandı! için sahur ve iftar saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Bursa için ilk iftar ve ilk sahur saatleri, günleri ne? Detaylar haberimizde...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 20:40
2021 Ramazan Bursa imsakiye saatleri! Bursa için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?

11 ayın sultanı olarak adlandırılan 13 Nisan gecesi başlıyor. İslam alemi heyecanla ilk sahur ve iftar vaktini bekliyor. İmsakiye, merak edilen konular arasında yer alıyor. Sizler için il il 2021 imsakiyesini derledik.

2021 BURSA İMSAKİYESİ

TARİH İMSAK İFTAR
13 Nisan 2021 04:35 19:49
14 Nisan 2021 04:33 19:50
15 Nisan 2021 04:32 19:51
16 Nisan 2021 04:30 19:52
17 Nisan 2021 04:28 19:53
18 Nisan 2021 04:26 19:54
19 Nisan 2021 04:24 19:55
20 Nisan 2021 04:22 19:56
21 Nisan 2021 04:20 19:57
22 Nisan 2021 04:18 19:58
23 Nisan 2021 04:16 19:59
24 Nisan 2021 04:14 20:00
25 Nisan 2021 04:13 20:01
26 Nisan 2021 04:11 20:02
27 Nisan 2021 04:09 20:03
28 Nisan 2021 04:07 20:04
29 Nisan 2021 04:05 20:05
30 Nisan 2021 04:03 20:06
1 Mayıs 2021 04:02 20:08
2 Mayıs 2021 04:00 20:09
3 Mayıs 2021 03:58 20:10
4 Mayıs 2021 03:56 20:11
5 Mayıs 2021 03:54 20:12
6 Mayıs 2021 03:53 20:13
7 Mayıs 2021 03:51 20:14
8 Mayıs 2021 03:49 20:15
9 Mayıs 2021 03:47 20:16
10 Mayıs 2021 03:46 20:17
11 Mayıs 2021 03:44 20:18
12 Mayıs 2021 03:43 20:19

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