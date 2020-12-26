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ATV'nin yeni dizisi için geri sayım başladı! Son 6 gün

Her sezon olduğu gibi bu sezon da seyircileri ekrana kilitleyen ATV, yeni dizisiyle bomba gibi geliyor... tarihinden alan modern bir kahramanın mücadelesini anlatan için geri sayım başladı. ve ’nin başrollerini paylaştığı ilk gününde atv ekranında izleyicisiyle buluşacak. İşte yılın dizisine dair tüm detaylar ve ilk bölüm fragmanı...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:48 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:54
ATV'nin yeni dizisi Akıncı için geri sayım başladı! Son 6 gün

ATV'nin merakla beklenen dizisi 'nın bölüm fragmanı ile afişi ilk kez yayınladı.

1 Ocak 2021'de atv ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Akıncı dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Bugüne kadar yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören Akıncı'nın afişi de ilk kez izleyici ile paylaşıldı.

ilk dizisi olarak 1 Ocak Cuma saat 20.00'de izleyici ile buluşacak olan Akıncı, ilk bölüm fragmanında heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile yine büyük merak uyandırdı. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ilk afişi de oldukça göz doldurdu.

tarihinden alan şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak olan Akıncı dizisi sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosu ile heyecan dolu bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak.

İLK FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği; , , , , , Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, , , Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, gibi isimlerin oynadığı Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.



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