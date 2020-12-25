Ankara'da bugün (25 Aralık Cuma) hava nasıl olacak? Ankara'da kar var mı? İşte meteorolojinin son açıklamaları...

Aralık ayının gelmesiyle kış etkisini iyice hissettirmeye başladı. Yurdun özellikle doğu kesimi kara teslim olurken, başkent Ankara'ya da kar yağdı. İstanbul'a henüz kar yağmadı ancak Marmara Bölgesi için bugün fırtına uyarısı yapıldı. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre Ankara ve İstanbul'da bugün (25 Aralık Cuma) hava nasıl olacak? Ankara'da kar var mı? İşte tüm bu soruların yanıtları ve son tahminler...

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Bugün: Parçalı ve az bulutlu, puslu 10 derece

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Bugün: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16 derece

METEOROLOJİ MARMARA VE EGE'Yİ UYARDI!

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezi'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.