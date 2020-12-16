Haberler Genel Masterchef'te eleme adayı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye'de Eray'dan sonra potaya giden ikinci isim!

Masterchef'te adayı kim oldu? İşte 'de 'dan sonra potaya giden ikinci isim!

Sevilen yemek yarışması 'nin yayınlanan son bölümünde adaylar potaya düşmemek için kıyasıya mücadele etti. İlk olarak 'da gerçekleştirilen dış çekimde ödül oyununu kazanan isim haftanın ilk adayı olurken, diğer adaylar Danilo şefin gösterdiği imza tabağını yaptı. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye'nin son bölümünde Eray'dan sonra potaya giden ikinci isim...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:04
Masterchef'te eleme adayı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye'de Eray'dan sonra potaya giden ikinci isim!

'de finale yaklaşılırken heyecan artıyor. Yayınlanan son bölümde dış çekim 'da gerçekleştirildi. Bolu mutfağının öne çıkan lezzetlerinden oluşan bir menü sunan şefler, yarışmacılardan ödül oyunu için Ovmaç çorbası, Iza bulgur pilavı, Orman kebabı, Keşli ve cevizli erişte ile Karavu yapmalarını istedi. Ödül oyununu jüriden en yüksek puanı toplayan ve Bolulu olan kazandı.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Daha önce potaya giden ve haftanın ilk adayı olan Eray haricinde diğer yarışmacılar stüdyoda Danilo şefin imza tabağını yapmak için kıyasıya yarıştı. Bu yemekte en başarılı isim Serhat olurken, bu haftanın ikinci eleme adayı ise Barbaros oldu.

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