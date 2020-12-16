Masterchef'te eleme adayı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye'de Eray'dan sonra potaya giden ikinci isim!

Masterchef Türkiye'de finale yaklaşılırken heyecan artıyor. Yayınlanan son bölümde dış çekim Bolu'da gerçekleştirildi. Bolu mutfağının öne çıkan lezzetlerinden oluşan bir menü sunan şefler, yarışmacılardan ödül oyunu için Ovmaç çorbası, Iza bulgur pilavı, Orman kebabı, Keşli ve cevizli erişte ile Karavu yapmalarını istedi. Ödül oyununu jüriden en yüksek puanı toplayan ve Bolulu olan Eray kazandı.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Daha önce potaya giden ve haftanın ilk eleme adayı olan Eray haricinde diğer yarışmacılar stüdyoda Danilo şefin imza tabağını yapmak için kıyasıya yarıştı. Bu yemekte en başarılı isim Serhat olurken, bu haftanın ikinci eleme adayı ise Barbaros oldu.