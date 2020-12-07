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Masterchef kim elendi? İşte Masterchef'in son bölümünde yarışmaya veda eden o isim...

Sevilen yemek yarışması Masterchef'te elemeler devam ediyor. Yayınlanan bölümde bir isim daha yarışmaya veda etti. Bilindiği gibi hafta içi oynanan oyunlarda kırmızı takımda yarışan Ebru, Serhat ve Eray potaya düşmüştü. Bu üçlünün yarıştığı potadan Serhat birinci çıktı. Peki, 'den bu hafta kim elendi? İşte detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 09:16
Masterchef kim elendi? İşte Masterchef'in son bölümünde yarışmaya veda eden o isim...

'de heyecan artıyor. Aday sayısı azaldıkça şampiyon da adım adım belli oluyor. Yayınlanan son bölümde, eleme oyunu oynandı. Hafta içi takım oyunlarında 3-0'lık mağlubiyet alan kırmızı takım, ekip halinde potaya gitmişti. Eray, Serhat ve Ebru'nun yer aldığı potadan elenen isim belli oldu.

Yapılan son yarışmayı kaybeden kırmızı takım, daha önce Serhat ve Ebru potada olduğu için dokunulmazlık oyunu oynamadı ve takım kaptanı Eray otomatik olarak potaya giden 3. isim oldu. Eleme oyunununda yarışmacılardan şef tabağı yapılması istendi. Mehmet şefin hazırldığı tabağı yapan yarışmacılar hayli zorlandı. Tadım yapan şefler, 3'lü adaydan Serhat'ın tabağını beğenerek potadan çıkan ilk isim olarak onu seçtiler. Eray ve Ebru son ikiye kaldı. İki yarışmacının tabağında da eksikler olmasına rağmen yemeği daha çok beğenilen Eray, son 6 yarışmacı arasına girerken Masterchef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim Ebru oldu.

MASTERCHEF EBRU KİMDİR? EBRU HAS KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BOYU KAÇ?

28 yaşındaki , yarışmaya 'den katıldı ve 1.74 cm boyunda. Eski bir voleybolcu olan Ebru, yarışmada Düzceli olduğunu söyledi. Gördüğü kanser tedavisi nedeniyle voleybol kariyerini noktalayan Ebru Has, plates eğitmenliği yapıyor. Aşçılığa, kanser hastalığını yendikten sonra merak saldığını söyleyen Ebru, yarışmaya son 7'ye kalan iki kadın yarışmacıdan birisi oldu.

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