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'de görülüyor mu? Balon balığı mi? Öldürür mü?

Zaman zaman ölümlere varan zehirlemelere konu olan yeniden gündemde... Kendini tehlikede gördüğü an şişen ve bu nedenle "balon" sıfatıyla anılan bu balık, ülkemizde de son yıllarda görülmeye başladı. ve Ege florasını tehdit eden bu türün anavatanı ise Kızıldeniz olarak biliniyor. Peki, Balon balığı mi? 'de görülüyor mu? Balon balığı öldürür mü? İşte detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 08:08
Balon balığı Türkiye'de görülüyor mu? Balon balığı zehirli mi? Öldürür mü?

Tüketildiği takdirde insanların ölümüne sebebiyet veren yeniden gündem oldu. Anavatanı Kızıldeniz olarak bilinen Balon balığı 2000'li yılların başlarında geldiği 'de, diğer türlere zarar veriyor.

BALON BALIĞI ZEHİRLİ Mİ? BALON BALIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinenen bu balıklar, kendini tehlikede gördüğü an şişer ve bu yüzden adı balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı 'de yabancı tür olarak tanımlanıyor. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Balon balığı yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. 2000'li yılların başlarında Akdeniz'de görülmeye başlanan bu balıkların, 5 türü bulunuyor. Akdeniz'de balon balığını yiyen predatör tür bulunmaması nedeniyle, bu tür oldukça tehlikeli bir hale geldi. Kuvvetli çenesi bulunan balon balıkları, oltaların iğnelerini kırabildiği için tutulması da oldukça zor. Öte yandan eti olan bu balık, küçük ölçekli balıkçıları da ekonomik anlamda zarara uğratıyor.

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