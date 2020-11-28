Haberler Genel Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler neler? Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Malatya'da ve Erzurum'da korkutan deprem... (27-28 Kasım)

'nin paylaştığı son depremler neler? 'de en son nerede oldu? 'da ve Erzurum'da korkutan deprem... (27-28 Kasım)

ve Araştırma Enstitüsü, ve çevre ülkelerde meydana gelen depremleri resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden anbean paylaşıyor. Dün öğle saatlerinde 'nın Uluköy ilçesinde 4.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından vatandaşlar, panik halinde sokaklara döküldü. Bugün de (28 Kasım) sabah saatlerinde Erzurum'de bir deprem yaşandı. Peki, Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre en son nerelerde deprem oldu? Türkiye'deki son depremler neler? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:06
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler neler? Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Malatya'da ve Erzurum'da korkutan deprem... (27-28 Kasım)

Ülkemizde son dönemlerde korkutan depremler meydana geliyor. 'de yaşanan 6.7 büyüklüğündeki depremin etkileri henüz geçmeden bu kez de 'da vatandaşları panikleten bir sarsıntı yaşandı. Can kaybının olmadığı sonrası vatandaşlar, sokağa döküldü. ve 'nün paylaştığı son raporlara göre Malatya'nın Uluköy ilçesinde dün saat 11.27 sularında meydana gelen deprem, 4.7 büyüklüğündeydi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü. Yaklaşık 10 saniye sürdüğü belirlenen sarsıntı, vatandaşları korkuttu. Peki, Malatya'daki depremin ardından başka sarsıntılar yaşandı mı? İşte detaylar...

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Uluköy'ün ardından yine Malatya'nın Pütürge ilçesinde büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.0 km olan bir deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 14 saat sonra bu kez , büyüklüğü 3.2 olan bir depremle sallandı.

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bu arada Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son raporlara göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken, derinliği ise 1.6 km olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar panik yaşadı.

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