Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler neler? Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Malatya'da ve Erzurum'da korkutan deprem... (27-28 Kasım)

Ülkemizde son dönemlerde korkutan depremler meydana geliyor. İzmir'de yaşanan 6.7 büyüklüğündeki depremin etkileri henüz geçmeden bu kez de Malatya'da vatandaşları panikleten bir sarsıntı yaşandı. Can kaybının olmadığı deprem sonrası vatandaşlar, sokağa döküldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı son raporlara göre Malatya'nın Uluköy ilçesinde dün saat 11.27 sularında meydana gelen deprem, 4.7 büyüklüğündeydi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü. Yaklaşık 10 saniye sürdüğü belirlenen sarsıntı, vatandaşları korkuttu. Peki, Malatya'daki depremin ardından başka sarsıntılar yaşandı mı? İşte detaylar...

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Uluköy'ün ardından yine Malatya'nın Pütürge ilçesinde büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.0 km olan bir deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 14 saat sonra bu kez Ege Denizi, büyüklüğü 3.2 olan bir depremle sallandı.

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bu arada Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son raporlara göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken, derinliği ise 1.6 km olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar panik yaşadı.