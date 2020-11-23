Masterchef Ayyüce kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında? Boyu ve kilosu kaç? Nereli? İşte ayrıntılar...

Yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin 2020 yarışmacıları arasında yer alan Ayyüce Kamit, yayınlanan son bölümde programa veda eden isim oldu. Somer Şef'in imza tabağı olan Uskumru Dolması'nı şeflerin istediği gibi pişiremeyen yarışmacı, 3'lü elemede rakipleri Uğur ve Sefa'yı geçemedi. Elenmesinin ardından gözyaşlarına boğulan genç yarışmacının hayatı merak konusu oldu. İnternette Masterchef Ayyüce'nin yaşı, boyu ve kilosu aratılıyor. İşte Ayyüce Kamit ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR? BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1996 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Ayyüce Kamit, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamladı. Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restoranda 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etti. Marmaris Grand Azur Hotel'in İtalyan Mutfağı'nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul'a döndüğünde Nicole Restoran'da işe başladı ve son olarak, 2 yıl pastanede çalıştı. Masterchef 2020'nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir. 1.67 boyunda ve 45 kilodur.