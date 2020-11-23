Haberler Genel Masterchef Ayyüce kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında? Boyu ve kilosu kaç? Nereli? İşte ayrıntılar...

kimdir? ? Boyu ve kilosu kaç? Nereli? İşte ayrıntılar...

Masterchef 'nin yayınlanan eleme bölümünde, programa veda eden isim oldu. Hafta içi oynanan oyunlarda kırmızı takımın kaybetmesi sonrası kaptan Serhat'ın kararıyla potaya gönderilen Ayyüce, 3'lü elemede rakipleri Uğur ve Sefa'yı geçemeyerek elenen yarışmacı oldu. İzleyiciler, elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Ayyüce Kamit'le ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, kimdir? Ayyüce Kamit ? Boyu ve kilosu kaç? İşte tüm detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:12
Masterchef Ayyüce kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında? Boyu ve kilosu kaç? Nereli? İşte ayrıntılar...

Yemek yarışması Masterchef 'nin 2020 yarışmacıları arasında yer alan , yayınlanan son bölümde programa veda eden isim oldu. Somer Şef'in imza tabağı olan Uskumru Dolması'nı şeflerin istediği gibi pişiremeyen yarışmacı, 3'lü elemede rakipleri Uğur ve Sefa'yı geçemedi. Elenmesinin ardından gözyaşlarına boğulan genç yarışmacının hayatı merak konusu oldu. İnternette 'nin yaşı, boyu ve kilosu aratılıyor. İşte Ayyüce Kamit ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR? BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1996 yılında 'da dünyaya gelen Ayyüce Kamit, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamladı. Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 adlı restoranda 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etti. Marmaris Grand Azur Hotel'in İtalyan Mutfağı'nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul'a döndüğünde Nicole Restoran'da işe başladı ve son olarak, 2 yıl pastanede çalıştı. Masterchef 2020'nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir. 1.67 boyunda ve 45 kilodur.

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