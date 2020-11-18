Haberler Genel İçişleri Bakanlığı corona virüsü tedbirleriyle ilgili genelge yayımladı! Restoran ve kafeler kapandı mı? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı tedbirleriyle ilgili genelge yayımladı! ve kafeler kapandı mı? İşte detaylar...

salgını tüm dünyada yeniden tırmanışa geçti. Artan vakalar sonrası ülkeler tedbirlerini sıkılaştırıyor. Ülkemizde de son dönemlerde Covid-19 testi pozitif çıkan günlük hasta sayısı 4 bine yaklaştı. Başkan , 17 Kasım günü yapılan kabine toplantısının ardından alınan yeni önlemleri duyurdu. Bunlar arasında , ve kıraathane gibi toplumun bir araya geldiği mekanlar da mevcut... Peki, Restoranlar kapandı mı? Kafe ve kıraathaneler kapandı mı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 08:27
İçişleri Bakanlığı corona virüsü tedbirleriyle ilgili genelge yayımladı! Restoran ve kafeler kapandı mı? İşte detaylar...

'den tüm dünyaya yayılan salgınında ikinci dalga yaşanıyor. Geçtiğimiz mart ayında 'de de görülmeye başlanan corona virüsü, kışın gelmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselişe geçti. Yayılmaz hızı artan corona virüsü sonrası, günlük vaka sayıları 4 bine yaklaştı. Başkan , 'nun aldığı tavsiye kararları sonrası gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni tedbirleri duyurdu.

RESTORAN VE KAFELER KAPANDI MI?

Alınan önlemler arasında , ve kıraathane gibi toplu mekanlar da var. Açıklanan yeni tedbirlere göre restoran ve kafeler, sadece paket servis uygulamasına geçecek. Daha önce bilindiği gibi restoran ve kafeler akşam saat 22'ye kadar açıktı. Ancak alınan önlemler çerçevesinde bu işletmeler sadece sipariş alarak çalışacak. Öte yandan kıraathanelerin de faaliyetlerine bir süreliğine ara verildi. Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri ise saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlandırıldı.

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