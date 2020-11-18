İçişleri Bakanlığı corona virüsü tedbirleriyle ilgili genelge yayımladı! Restoran ve kafeler kapandı mı? İşte detaylar...

Çin'den tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınında ikinci dalga yaşanıyor. Geçtiğimiz mart ayında Türkiye'de de görülmeye başlanan corona virüsü, kışın gelmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselişe geçti. Yayılmaz hızı artan corona virüsü sonrası, günlük vaka sayıları 4 bine yaklaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları sonrası gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni tedbirleri duyurdu.

RESTORAN VE KAFELER KAPANDI MI?

Alınan önlemler arasında restoran, kafe ve kıraathane gibi toplu mekanlar da var. Açıklanan yeni tedbirlere göre restoran ve kafeler, sadece paket servis uygulamasına geçecek. Daha önce bilindiği gibi restoran ve kafeler akşam saat 22'ye kadar açıktı. Ancak alınan önlemler çerçevesinde bu işletmeler sadece sipariş alarak çalışacak. Öte yandan kıraathanelerin de faaliyetlerine bir süreliğine ara verildi. Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri ise saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlandırıldı.