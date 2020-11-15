Ekşili Aya Sulusu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kahramanmaraş usulü Ekşili Aya Sulusu tarifi...

Masterchef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde yapılan yemeklerden biri olan Ekşili Aya Sulusu tarifi internette sıkça aratılıyor. Kahramanmaraş yöresinin meşhur lezzetlerinden olan Ekşili Aya Sulusu, yemesi en keyifli yemeklerden biri. Peki, Ekşili Aya Sulusu tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

EKŞİLİ AYA SULUSU MALZEMELERİ

-400 gr yağsız kıyma

-2 su bardağı haşlanmış nohut

-1 adet soğan

-2 yemek kaşığı salça

-Tuz

-Karabiber

-Pul biber

-2 yemek kaşığı kadar un

-Zeytinyağı

-Limon suyu

-Sumak ekşisi ya da limon suyu

KAHRAMANMARAŞ USULÜ EKŞİLİ AYA SULUSU NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Kahramanmaraş ilimizin en özel lezzetlerinden biri olan Ekşili Aya Sulusu, köftelerin avuç içinde yuvarlanmasından dolayı "Aya" ismiyle anılmaktadır. İşte tarifi...

Kıymaya, bir miktar tuz, pul biber ve karabiber atarak yoğurun. Daha sonra nohut büyüklüğünde parçalar alarak elinizde yuvarlayın ve az unlanmış tepsiye dizin. Ardından zeytinyağı ile soğanları bir tencerede kavurun. Soğanlar pişince içine saçla, karabiber ve pul biber atıp biraz daha kavurun. Daha sonra bu karışıma etleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Kavururken etleri parçalamamaya dikkat edin. Ardından tencereye kaynamış su ve nohutları ekleyip pişirmeye bırakın. Yaklaşık 25 dakika kaynayan yemeğe, bir miktar ekşi (sumak ya da limon suyu) ekleyip bir süre daha kaynatarak ocaktan alın. Afiyet olsun...