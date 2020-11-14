Haberler Genel Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı hangi dizilerde oynadı? Nereli? Kaç Yaşında? İşte tüm bilgiler...

kimdir? Hande Subaşı hangi dizilerde oynadı? Nereli? Kaç Yaşında? İşte tüm bilgiler...

2005'te birincisi olan , internette en çok aratılan isimlerden oldu. Mankenliğin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık da yapan 36 yaşındaki güzel oyuncunun, hayatı merak ediliyor. Peki, Hande Subaşı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi? İşte tüm detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 13:31
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı hangi dizilerde oynadı? Nereli? Kaç Yaşında? İşte tüm bilgiler...

Manken ve oyuncu olan , 21 Şubat 1984 yılında 'da dünyaya geldi. Aynı zamanda şarkıcı da olan Subaşı, 2005 yılında güzellik yarışmasında 1. oldu. Ankara'da Özel Tevfik Fikret Lisesi'ni bitiren Hande Subaşı, lisans eğitiminde Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu.

HANDE SUBAŞI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2005'te güzeli seçilen Hande Subaşı, mankenliğin yanı sıra oyunculukta da yeteneklerini sergiledi. ATV'de yayınlanan dizinde Vahide karaterini canlandıran güzel oyuncu, Gelecekten Bir Gün ve Güneşi Gördüm gibi sinema filmlerinde de rol aldı. Tiyatro sahnesine de çıkan Subaşı, 2014'te evlendiği Can Tursal'la 2016'da boşandı. Şu anda 'la nişanlı olan Hande Subaşı, pandemi nedeniyle düğününü ertelemişti.

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