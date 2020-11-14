e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? ÖSYM Giriş...

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) geldi çattı. Sınavı heyecanla bekleyen adaylar, internette giriş belgesi ve sınav saati konusunu aratıyor. 14 Kasım 2020 Cumartesi günü yani bugün gerçekleştirilecek sınava, binlerce kişi katılacak. Peki, e-YDS saat kaçta? Sınav giriş belgesi nereden alınıyor? Sınav öncesi dikkat edilmesi gereken husular nelerdir?

E-YDS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

e-YDS, bugün saat 13.45'te başlayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

14 Kasım 2020 tarihinde saat 13:45'te uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

E-YDS İÇİN SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR? ÖSYM GİRİŞ EKRANI...

e-YDS için sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin internet adresi https://ais.osym.gov.tr'den alınıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapıp, sınava giriş belgelerini alabilecekler.

