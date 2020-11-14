Haberler Genel e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? ÖSYM Giriş...

ne zaman yapılacak? e-YDS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? Giriş...

günü yani bugün yapılacak olan 'ye saatler kaldı. Adaylar, e-YDS için sınava giriş belgesinin nasıl alınacağını aratıyorlar. 'nin sitesinden alınabilecek olan belge sonrası en çok merak edilen konulardan biri de sınav saati... ÖSYM geçtiğimiz günlerde, e-YDS adaylarının, sınava giriş yerlerini açıklamıştı. Peki, e-YDS ne zaman ve saat kaçta? e-YDS için sınava giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? ekranı ve daha fazlası haberimizde...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:57
e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? ÖSYM Giriş...

Elektronik Yabancı Dil Sınavı () geldi çattı. Sınavı heyecanla bekleyen adaylar, internette giriş belgesi ve sınav saati konusunu aratıyor. günü yani bugün gerçekleştirilecek sınava, binlerce kişi katılacak. Peki, e-YDS saat kaçta? Sınav giriş belgesi nereden alınıyor? Sınav öncesi dikkat edilmesi gereken husular nelerdir?

E-YDS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

e-YDS, bugün saat 13.45'te başlayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

14 Kasım 2020 tarihinde saat 13:45'te uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

E-YDS İÇİN SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR? ÖSYM GİRİŞ EKRANI...

e-YDS için sınava giriş belgeleri, 'nin adresi https://ais.osym.gov.tr'den alınıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapıp, sınava giriş belgelerini alabilecekler.

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