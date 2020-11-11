Atatürk'ün sevdiği yemeklerden olan fava nasıl yapılır? Fava malzemeleri nelerdir? İşte pratik fava tarifi...

Sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin son bölümü, 10 Kasım dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemeklerden oluşan bir konseptle izleyici karşısına çıktı. Şefler, mavi ve kırmızı takımdan Atatürk'ün sevdiği yemeklerden seçilmiş bir menü yapmalarını istedi. Bu yemekler içerisinde fava da vardı. Peki, fava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte yanıtları...

FAVA MALZEMELERİ

-250 Gr kuru bakla

-1 çay bardağı zeytinyağı

-1 Adet orta boy kuru soğan

-2 Adet limon

-7-8 dal dereotu

-Tuz

-1 Adet kesme şeker

FAVA TARİFİ

Tencerenin içerisine ayıklayıp yıkadığınız baklaları koyun. Üzerine küçük küçük doğranmış soğanı, tuzu, şekeri koyup dört su bardağı su ilave ederek baklalar iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Baklalar pişince bir tel süzgeçten ya da mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin. Kalın kenarlı bir kabı suya batırıp çıkartın. Püre kıvamına getirdiğiniz baklayı kabın içerisine boşaltıp, üzerini düzeltin. Buzdolabında yaklaşık 1-2 saat bekletin. Sonra servis tabağına ters çevirip üzerine bir limonun suyu ile karıştırdığınız zeytinyağını gezdirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun...

NOT: Kuru baklayı daha kolay pişirmek için bir gece suyun içinde bekletin ya da düdüklü tencerede pişirin.