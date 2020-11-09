Son dakika: Pfizer corona virüsü aşısını buldu mu? Tüm dünya bunu bekliyordu

On binlerce denek üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen kovid-19 (coronavirüsü) aşısının hastalığı yüzde 90 oranında engellediği tespit edildi.

Bu yüzyılda yaşanan en kötü salgında sekiz ayı geride bırakırken deneylerden elde edilen öncü sonuçlar şirketin acil kullanım için düzenleyici kuruluşlardan izin alabilmesini sağlayabilir.

Elde edilen bulgular doksan dört katılımcının kovid-19'u (coronavirüsü) yendiği ara deneye dayanıyor. Deneyler 164 vakaya kadar devam edecek. Eğer veriler böyle seyretmeye devam eder ve Pfizer'ın beklediği güvenlik değerlendirmeleri de iyi gelirse, bu dünyanın salgını kontrol altına almak içni yeni bir araca sahip olduğununu bir göstergesi olacak.

Pfizer'ın Aşı Geliştirilmesinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı William Gruber, "Bu bütün dünyanın, ABD'nin ve kamu sağlığının alacağı en iyi haberlerden biri." dedi ve umut ettiği en iyi sonuçlardan bile daha iyi sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin ise daha önceki aşıların yüzde 60-70 oranında etkili olması beklenirken "yüzde 90'dan fazla bir oranın inanılmaz" olduğunu belirtti.

Haber sonrasında Pfizer'ın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 14 civarı yükselirken BioNTech hisseleriyse yüzde 26 civarında yükseldi.