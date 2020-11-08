Pratik Beyoğlu Çikolatası tarifi! Beyoğlu Çikolatası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte yanıtları...

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde şefler, takımlardan ana malzemesi çikolata olan 5 farklı tatlı yapmalarını talep etti. Bir çikolata fabrikasına giden yarışmacılar, hünerlerini sergilemek için kıyasıya yarıştı. İstenen tatlılardan biri de herkesin severek tükettiği Beyoğlu Çikolatası'ydı... İçinde fındık, fıstık ve kuru üzüm gibi çeşitli kuruyemişlerin bulunduğu bu çikolata, İstanbul'un da meşhur bir yiyeceği... Kullanıcılar, Beyoğlu Çikolatası'nın yapılışı ve tarifiyle ilgili birçok araştırma yapıyor. Peki, Beyoğlu Çikolatası nasıl yapılır? Tarifi nedir? Hangi malzemeler gerekir? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Yapımı oldukça basit olan Beyoğlu Çikolatası için gerekli malzemeler de kolayca temin edilebilir. Bitter çikolata ile sütlü çikolatanın yanı sıra fındık, fıstık, badem ya da kuru üzüm gibi çeşitli kuruyemişlerden isteğe bağlı bu çikolatanın içine konulur.

BEYOĞLU ÇİKOLATASI MALZEMELERİ

-Fındık

-Fıstık

-Kuru üzüm

-Bitter çikolata

-Sütlü çikolata

BEYOĞLU ÇİKOLATASI TARİFİ

Öncelikle fırın tepsisine, yağlı kağıt yerleştirelim. Ardından, bitter ve sütlü çikolatalarımızı, benmari yöntemiyle eritelim. Benmari yöntemi; bir kabı kaynar ısıdaki suya oturtarak içindekini ısıtma veya eritme yöntemidir. Benmari yöntemi özellikle çikolata gibi doğrudan ateşe oturtulduğunda yanma veya kesilme tehlikesi olan yiyecekler için tercih edilir. Çikolatalarımızı erittikten sonra içerisine dilediğimiz kuruyemişleri atıp karıştıralım. Bir süre sonra elde ettiğimiz karışımı ocaktan alalım. Soğumaya başlayan çikolatalarımızı, parçalar haline getirip yağlı kağıdın üzerine serelim. Ardından buzdolabında dinlendirelim. Afiyet olsun...