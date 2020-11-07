Şeker koması nedir? Şeker komasının tedavisi var mıdır? Şeker komasının belirtileri ve korunma yöntemleri nelerdir?

6 yıl önce aramızdan ayrılan sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, şeker koması nedeniyle vefat etti. Özellikle şeker hastası olan okuyucular, internette şeker komasıyla ilgili detayları bilgileri araştırıyor. Peki, şeker koması nedir? Tedavisi var mıdır? Şeker komasından nasıl korunulur? Detaylar haberimizde...

ŞEKER KOMASI NEDİR?

Şeker koması, vücutta şekerin düşmesi ya da yükselmesi sonucu meydana gelir. Şeker komasına giren hastaların bilinci yerinde değildir. Dolayısıyla bu hastaların, etrafındaki kişilerin dikkatli olması ve derhal sağlık görevlilerine durumun bildirilmesi gerekmektedir. Şeker koması, şeker hastalığı bulunan kişilerde ansızın gelişebilir. Bu nedenle, hastaların insülin kullanımına azami dikkat etmeleri gerekir. Grip, bademcik iltihabı, ishal vs. gibi hastalıkların da tetikleyebileceği şeker koması, hastaların belirli aşıları olmasını gerekli kılmaktadır.

ŞEKER KOMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şeker koması, vücuttaki şekerin aniden düşmesi ya da yükselmesi nedeniyle olur. Eğer koma durumu, şekerin yükselmesi nedeniyle gerçekleşirse çok susama, kalp çarpıntısı, idrar artışı, baş ağırısı, halsizlik ve bulanık görme gibi belirtilere sebep olur. Komanın nedeni şeker düşmesiyse hastada; çarpıntı hissi, terleme, huzursuzluk hissi, karın ağrıları, bulantı, kusma, şeker yeme isteği semptomları görülür.

ŞEKER KOMASININ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Şeker komasına giren hastanın mutlaka hastaneye götürülmesi gerekmektedir. Kişiye hastanede serum verilir. Bunun yanı sıra elektrolit, tansiyon ve kalp ritminin düzeltilmesi gibi tedavi yöntemleri de uygulanır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli konular şunlardır:

-Şeker komasına giren hastaya su içirilmemeli

-Hasta bilinçsiz kişiler tarafından taşınmamalı

-Mutlaka ambulans çağırılmalı

Şeker komasından korunmak içinse şunlara dikkat edilmelidir:

-Bol su içilmeli

-İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalı

-Uykusuz kalınmamalı

-Düzenli egzersiz yapılmalı

-Kahve tüketimi azaltılmalı

-Stresten uzak durulmalı