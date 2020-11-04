Evde ekmek nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Püf noktaları nelerdir? Ekmek tarifi...

Pandemi süreciyle birlikte evde ekmek yapmak oldukça yaygınlaştı ve püf noktaları merak edilmeye başlandı. Sofraların olmazsa olması mis gibi kokan ekmekler yapmak bu tarifle artık çok kolay. İşte kendi mutfağınızda kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ekmek tarifi...

EVDE EKMEK YAPIMI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1,5-2 su bardağı ılık su (350 ml)

4 su bardağı un (500 g)

2 tatlı kaşığı tuz (silme)

Üzeri için; yoğurt

EVDE EKMEK YAPILIŞI

1. İlk olarak mayanın çözünmesi için uygun bir kabın içerisine aldığınız ılık suya, kuru maya ve şekeri ekleyerek karıştırın.

2. Yoğurma kabının içerisine unu alın, üzerine tuzu ekleyerek ortasını havuz şeklinde açın.

3. Çözülen mayayı hazırladığınız çukura boşaltın ve hamuru yoğurmaya başlayın.

4. Hamur yumuşak olduğu için elinize yapışabilir. Bu durumda elinizi ıslatarak hamuru daha kolay bir şekilde toparlayabilirsiniz.

5. Daha sonra hamurun üzerini kapatalın ve bir bez ile sararak 40 dakika kadar sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın.

6. Hamurun mayası gelince üzerini açalın, elinizi hafifçe ıslatarak havasını alın.

7. Daha sonra hamuru un serptiğimiz tezgaha alalın ve elinizle yoğurarak toparlayın.

8. Toparlanan hamurun ucunu ıslattığınız bıçak ile 8 eşit parçaya ayırın.

9. Böldüğünüz hamurları bezeler haline getirin, elinize ve tezgaha yapışmaması için bol bol unlayın.

10. Bezeleri elinizle yuvarlayın ve kenarları daha ince olacak şekilde rulo haline getirin. Rulo yapmadan daire şeklinde de pişirebilirsiniz.

11. Şekillendirdiğiniz hamurları pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine alın, üzerine nemli bir bez örterek tepsi mayasının gelmesi için 15-20 dakika bekletin. Eğer üzerini nemli bir bez ile örtmezseniz hamurların üzeri kuruyup çatlayacaktır.

12. Tepsi mayası gelen hamurların üzerlerini açalım, çırpılmış yoğurdu fırça yardımı ile tüm hamurların üzerine sürün. Bu sayede ekmeklerin üzeri nar gibi kızaracaktır.

13. Son olarak keskin bir bıçak yardımı ile ekmeklerimizin üzerine kesikler atın, önceden 230°C de ısınmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakın. Bu arada bir püf noktası var! Fırını ısıtmaya başlamadan önce mutlaka fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kap içerisine su koymayı unutmayın. Su buharı ekmeklerinizin yumuşacık pişmesi için çok önemli.

14. Üstü ve altı nar gibi kızaran yumuşacık ev yapımı ekmekleriniz hazır. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz

Afiyet olsun...