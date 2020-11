Son dakika İzmir depremi haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'nde sabah yapılan koordinasyon toplantısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. AFAD'ın verdiği bilgileri paylaşan Bakan Kurum, can kaybının 83'e yükseldiğini, yaralı sayısının 962 kişi olduğunu, enkaz altından ise 16 vatandaşın sağ çıkarıldığını söyledi. Şu an arama kurtarma faaliyetlerini yapan 7 bin 828 personelin olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "106 vatandaşımızı depremin ilk anından itibaren yaralı olarak kurtardık. 17 binada çalışmalar başlatılmıştı. 11'inde bugün itibariyle çalışmalar tamamlandı. Şu an 5 lokasyonda, 6 binada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık 8-9 katlı binalarda alt katlara kadar geldik. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var" dedi.

"BİN KİŞİLİK KONTEYNER KENT KURULUYOR"

Hasar tespit çalışmalarına da başlanıldığını söyleyen Kurum, "10 gün içerisinde acil dediğimiz hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. İnşa çalışmalarımıza da, yapacağımız konutlara ilişkin yapım ve ihale süreçlerini de Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızla en geç 1 ay içerisinde inşaatlarımıza başlayıp 1 yıl içerisinde sağlam konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana bin kişilik konteyner kent kuruyoruz. Manas Bulvarı'nda bulunan alana kurulacak konteyner kent 20 gün içinde AFAD aracılığı ile tamamlanacak" diye konuştu.

"KİRA YARDIMI YAPILACAK"

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayacak vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapılacağını açıklayan Kurum, "Yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira, kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız. Tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün tespiti yapılan tüm esnafımıza ödemeleri yapılacak. 7 bin 600 kapasiteli misafirhanemiz var ve şu an sadece 139 vatandaşımız misafirhanede kalıyor. Misafirhanelerimizde daha sıcak ortamda vatandaşlarımızı misafir edebiliriz. Kurulu boş çadır sayımız 460. Çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa muhtarlarımız aracılığı ile bize iletebilirler" dedi.