Haberler Genel Mersin hava durumu! Mersin'de hava bugün nasıl olacak? Adana ve Mersin'de hava kaç derece, yağmur var mı?

Mersin ! Mersin'de hava bugün nasıl olacak? ve Mersin'de hava kaç derece, yağmur var mı?

'nin batısında etkili olan sağanak yağışlar, ülkenin kuzey doğu ve güney kesimlerine kaydı. Mersin, , Hatay da dahil olmak üzere birçok ilde gök gürültülü bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahminlerine ilişkin son verileri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, 2 Kasım Pazartesi itibarıyla Mersin'de hava durumu nasıl? İşte Adana ve Mersin'de hava durumu tahminleri...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 11:26
Mersin hava durumu! Mersin'de hava bugün nasıl olacak? Adana ve Mersin'de hava kaç derece, yağmur var mı?

Geçtiğimiz hafta, Marmara ve Ege bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar 'nin kuzey doğusu, güneyi ve güney doğusuna kaydı. Hafta boyunca özellikle bu bölgelerde bulunan illerde gök gürültülü bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre alınan son tahminler ve bazı illerde beklenen şöyle...

Bugün 2 Kasım Pazartesi

Mersin: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 25

Adana: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 26

Hatay: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 24

İstanbul: Parçalı bulutlu, 17

Ankara: Parçalı bulutlu, 13

İzmir: Parçalı bulutlu, 20

: Sağanak yağışlı, 13

Yarın 3 Kasım Salı

Mersin: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 25

Adana: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 25

Hatay: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 22

İstanbul: Sağanak yağışlı, 18

Ankara: Parçalı bulutlu, 14

İzmir: Parçalı bulutlu, 21


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