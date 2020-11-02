Mersin hava durumu! Mersin'de hava bugün nasıl olacak? Adana ve Mersin'de hava kaç derece, yağmur var mı?

Geçtiğimiz hafta, Marmara ve Ege bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar Türkiye'nin kuzey doğusu, güneyi ve güney doğusuna kaydı. Hafta boyunca özellikle bu bölgelerde bulunan illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre alınan son tahminler ve bazı illerde beklenen hava durumu şöyle...

Bugün 2 Kasım Pazartesi

Mersin: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 25

Adana: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 26

Hatay: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 24

İstanbul: Parçalı bulutlu, 17

Ankara: Parçalı bulutlu, 13

İzmir: Parçalı bulutlu, 20

Erzurum: Sağanak yağışlı, 13

Yarın 3 Kasım Salı

Mersin: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 25

Adana: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 25

Hatay: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 22

İstanbul: Sağanak yağışlı, 18

Ankara: Parçalı bulutlu, 14

İzmir: Parçalı bulutlu, 21



