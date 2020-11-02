Masterchef'ten elenen Tanya Kilitkayalı kimdir? Masterchef Tanya nereli? Kaç yaşında?

Masterchef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Tanya Kilitkayalı, programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katıldı. Konuşma tarzı ve renkli kişiliği ile dikkat çeken isimlerden olan Tanya, yayınlanan son bölümde yarışmaya veda eden isim oldu. Özellikle soğuk başlangıçlarda başarılı tabaklar çıkaran Tanya, önce 6'lı elemede Trabzon Hurması ile yapılan yaratıcılık yemeği ardından da eleme potasında Somer Şef'in imza yemeği olarak verdiği "Toprak Ana" isimli üründe başarısız oldu.

Tanya'nın yarışmaya vedasıyla birlikte izleyiciler, genç şef adayıyla ilgili bilgileri araştırıyor. 7 Ocak 1995 Kıbrıs doğumlu olan Tanya Kilitkayalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. Masterchef Tanya, İzmir'de ve Ege'de çeşitli otellerde stajlar yaptı. Aynı üniversitede öğrenim görevlisi olarak da çalışan Tanya, aynı zamanda ailesiyle birlikte Kıbrıs'ta bir yöresel yemek restoranı işletiyor.

