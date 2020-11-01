Margarita (Margherita) pizza tarifi! Margarita pizza nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde İtalya mutfağının ünlü yemeği pizza vardı. Şefler, takımlardan ikili eşleşmeler halinde pizza çeşitleri yapmalarını istediler. İtalya ve dünyada da pizzanın temeli sayılan Margarita (Margherita) pizzayı mavi takımdan Sefa, kırmızı takımdan da Furkan yaptı. Tadım sonrası beğenilen pizza ise Sefa'nınki oldu. Peki, Margarita pizza nasıl yapılır? Tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? İşte izleyicilerin merak ettiği o tarif...

MARGARİTA PİZZA MALZEMELERİ

2.5 su bardağı un

2.5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ılık su

1/2 tatlı kaşığı kuru maya

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

Sosu için:

4 adet orta boy domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

Üzeri için:

250 gram rendelenmiş mozzarella peyniri

4 adet taze fesleğen yaprağı

MARGARİTA PİZZA NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Önce, ılık suyu toz şeker ve kuru maya ile birlikte karıştırıp yaklaşık 10 dakika beklemeye alın. Elekten geçirilen unu, bir kaba aktarın. Orta kısmı havuz gibi açıp kenarlarına tuz serpin. Ardından daha önce hazırlanan mayalı karışımı orta kısma dökün. İçine zeytinyağını ekleyin... Bütün malzemeleri ortadan dışarıya doğru karıştırın. Hamuru yumak haline getirip başka bir kaba alın. Hamuru streçledikten sonra oda ısısında yaklaşık 30 dakika bekletin. Daha sonra pizzanın sosuna geçin. Sos için kabuğunu soyduğunuz domatesleri rendeleyin. Zeytinyağını sos tenceresinde kızdırın. Rendelenmiş domatesi ekleyerek 3-4 dakika kaynatın. Ardından kekik atıp karıştırın. Hazırladığınız sosu dolapta soğutun. Mayalanmış hamuru eşit iki parçaya bölün. Az unlanmış tezgah üzerinde merdane kullanmadan el yardımıyla açın. Açtığınız hamurları fırın tepsinine yerleştirin. Hazırladığınız kekikli ve domatesli sosu, orta kısımdan başlayarak kenarlara doğru hamura iyice yayın. Kenar kısmında biraz pay bırakın. Rendelediğiniz mozzarella peynirini pizzanın üzerine dağıtın. Önceden ısıtılmış fırında, 250 derecede 15 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız pizzanın üzerine fesleğen yapraklarını serpiştirin. Dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.