Haberler Genel İzmir'de deprem | Kandilli Rasathanesi son depremleri paylaştı! 31 Ekim Cumartesi son dakika deprem haberleri...

'de | son depremleri paylaştı! Cumartesi haberleri...

haberleri... 'de dün meydana gelen sonrası büyük bir yıkım yaşandı. 'nin paylaştığı verilere göre 6.8 büyüklüğünde olduğu ifade edilen sarsıntı sonrası birçok bina yıkılırken, can kayıpları oldu. Bu depremin ardından farklı büyüklükte ve derinlikte çok sayıda sarsıntı daha meydana geldi. Bu depremler yoğun olarak , Sisam Adası ve Kuşadası Körfezinde gerçekleşiyor. Kandilli Rasathanesi, son depremleri anbean paylaşıyor. Peki, Cumartesi günü nerelerde deprem oldu? Son depremler neler? İşte Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı deprem listesi...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 08:53
İzmir'de deprem | Kandilli Rasathanesi son depremleri paylaştı! 31 Ekim Cumartesi son dakika deprem haberleri...

Türkiye, 'nde dün saat 14.50 sularında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 'i derinden etkileyen sonrası, birçok bina yıkılırken, can kayıpları yaşandı. Bölgede enkaz altında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan yaşanan bu deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı da devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı , yaşanan artçıları anbean paylaşıyor. Peki, son depremler neler? En son nerelerde deprem oldu?

EN SON NERELERDE DEPREM OLDU? KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLADI

İzmir'de yaşanan şiddetli deprem sonrası, aynı bölgelerde birçok artçı sarsıntı da yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre artçıların yoğunlaştığı bölgeler Ege Denizi, Kuşadası Körfezi ve Sisam Adası olarak göze çarpıyor. Bu alanlarla büyüklükleri genellikle 3.0 ile 4.2 arasında değişen çok sayıda deprem gerçekleşti ve yaşanmaya da devam ediyor.

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