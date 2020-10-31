İzmir'de deprem | Kandilli Rasathanesi son depremleri paylaştı! 31 Ekim Cumartesi son dakika deprem haberleri...

Türkiye, Ege Denizi'nde dün saat 14.50 sularında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İzmir'i derinden etkileyen deprem sonrası, birçok bina yıkılırken, can kayıpları yaşandı. Bölgede enkaz altında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan yaşanan bu deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı da devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi, yaşanan artçıları anbean paylaşıyor. Peki, son depremler neler? En son nerelerde deprem oldu?

EN SON NERELERDE DEPREM OLDU? KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLADI

İzmir'de yaşanan şiddetli deprem sonrası, aynı bölgelerde birçok artçı sarsıntı da yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre artçıların yoğunlaştığı bölgeler Ege Denizi, Kuşadası Körfezi ve Sisam Adası olarak göze çarpıyor. Bu alanlarla büyüklükleri genellikle 3.0 ile 4.2 arasında değişen çok sayıda deprem gerçekleşti ve yaşanmaya da devam ediyor.