Haberler Genel İzmir depremi son dakika | Türk Hava Yolları (THY) İzmir biletlerinde ücretsiz değişiklik hakkı tanıyacak! İşte o tarihler...

depremi son dakika | () İzmir biletlerinde ücretsiz değişiklik hakkı tanıyacak! İşte o tarihler...

depremi son dakika | İzmir'de meydana gelen ve birçok binada yıkıma neden olan sonrası, kurumlar harekete geçti. Bölgede adeta seferberlik ilan edilirken, da İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerde düzenlemeye gitti. 'nin resmi internet sitesinden paylaşılan bilgilerde, biletlerde ücretsiz değişiklik hakkı tanındığı duyuruldu. İşte detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:04
İzmir depremi son dakika | Türk Hava Yolları (THY) İzmir biletlerinde ücretsiz değişiklik hakkı tanıyacak! İşte o tarihler...

'de meydana gelen ve can kayıplarına neden olan sonrası, bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kurumlar da afetten etkilenen vatandaşlara kolaylık sağlamak adına birtakım düzenlemelere gidiyor. Son olarak Türk Hava Yollarından bilet duyurusu geldi.

(), İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.

Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.

Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.

Türk Hava Yolları (THY), dün de meydana gelen deprem nedeniyle İzmir'e iki ek sefer planladığını duyurdmuştu. THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, merkez üssü 'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında harekete geçildi. THY, tarifeli seferlerine ek olarak ve 'dan İzmir'e iki uçuş planladı. Seferler "TK4370 ESB-ADB" ile "TK6970 IST-ADB" olarak duyuruldu.


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