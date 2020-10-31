İzmir depremi son dakika | Türk Hava Yolları (THY) İzmir biletlerinde ücretsiz değişiklik hakkı tanıyacak! İşte o tarihler...

İzmir'de meydana gelen ve can kayıplarına neden olan deprem sonrası, bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kurumlar da afetten etkilenen vatandaşlara kolaylık sağlamak adına birtakım düzenlemelere gidiyor. Son olarak Türk Hava Yollarından bilet duyurusu geldi.

Türk Hava Yolları (THY), İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.

Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.

Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.

Türk Hava Yolları (THY), dün de meydana gelen deprem nedeniyle İzmir'e iki ek sefer planladığını duyurdmuştu. THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında harekete geçildi. THY, tarifeli seferlerine ek olarak Ankara ve İstanbul'dan İzmir'e iki uçuş planladı. Seferler "TK4370 ESB-ADB" ile "TK6970 IST-ADB" olarak duyuruldu.



