Bugün kandil mi? Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

İslam dünyasında, mübarek gün ve gecelerden biri olan Mevlid Kandili, bugün idrak ediliyor. İnsanlığa gönderilen son peygamber Hz. Muhammed'in (s.a.s) doğum günü olan Mevlid Kandili'nin Müslüman alemi için anlamı büyük. Bu kutlu gün ibadetler ve dualarla geçirilecek. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi dünyaya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2020 dini günler takviminde ise bu tarih, 28 Ekim Çarşamba yani bugüne tekabül ediyor.

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Bu gece yapılacak ibadetler de büyük önem arz ediyor. Müslüman aleminin neşe ve sevinç günü olarak atfedilen Mevlid Kandili'nde peygamber efendimizi anmak için Salat-u Selam okunur. Gece yapılacak ibadetlerden biri de Kuran-ı Kerim okumak ve dinlemektir. Bu gece yine Müslümanlar, namaz kılarak ibadet edebilirler.

