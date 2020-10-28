Haberler Genel Bugün kandil mi? Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Bugün kandil mi? 'nin anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

İslam aleminde önemli bir yeri olan , son peygamber . 'in (s.a.s) doğduğu gün olarak bilinir. İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen Hz. Muhammed (s.a.s), Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiştir. tarafından yayımlanan 2020 dini günler takvimine göre, yani bugün Mevlid Kandili idrak edilecek. Müslümanlar bu geceyi bol bol ibadetlerle ve dualarla geçirecek. Peki, Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Hangi ibadetler yapılır? İşte yanıtları...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:00
Bugün kandil mi? Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

İslam dünyasında, mübarek gün ve gecelerden biri olan , bugün idrak ediliyor. İnsanlığa gönderilen son peygamber . 'in (s.a.s) doğum günü olan Mevlid Kandili'nin Müslüman alemi için anlamı büyük. Bu kutlu gün ibadetler ve dualarla geçirilecek. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi dünyaya geldi. tarafından açıklanan 2020 dini günler takviminde ise bu tarih, Çarşamba yani bugüne tekabül ediyor.

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Bu gece yapılacak ibadetler de büyük önem arz ediyor. Müslüman aleminin neşe ve sevinç günü olarak atfedilen Mevlid Kandili'nde peygamber efendimizi anmak için Salat-u Selam okunur. Gece yapılacak ibadetlerden biri de Kuran-ı Kerim okumak ve dinlemektir. Bu gece yine Müslümanlar, namaz kılarak ibadet edebilirler.

BİZE ULAŞIN