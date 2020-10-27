Haberler Genel Trabzonspor Kasımpaşa'ya 2 eksikle çalıştı

'ya 2 eksikle çalıştı

Süper Lig'in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü. Öte yandan bordo mavililerde Ganalı oyuncu ile yer almadı.

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 19:23 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 19:23
Trabzonspor Kasımpaşa'ya 2 eksikle çalıştı

, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına kapalı bir antrenman yaptı.

Antrenmanda kuvvet çalışmaları yapan futbolcuların daha sonra taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu ile 'in, antrenmanda yer almadıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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