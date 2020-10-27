Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (27 Ekim koronavirüs tablosu)

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 27 Ekim Salı günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

27 Ekim Salı günü 127 bin 651 test yapıldı. Bu testlerde 2.209 hastaya rastlandı. 76 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1511 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452, toplam hasta sayısı 366 bin 208, toplam vefat sayısı 9 bin 950, toplam ağır hasta sayısı 1827, hastalarda zatürre oranı %5,0, toplam iyileşen hasta sayısı 317 bin 519 oldu.



