Kolay safranlı risotto tarifi! Safranlı risotto nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ekranların merakla izlenen yarışma programı Masterchef'te, eleme heyecanı yaşandı. Potaya giden isimlerle eleme oyununun oynandığı gecede, ilk olarak yarışmacılardan ana unsurun safran olduğu bir yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yarışmacılardan Uğur ve Sefa, safranlı risotto yaptı. Sefa'nın yemeği geçerken, Uğur ikinci oyuna kaldı. İzleyiciler ise safranlı risotto'nun tarifini internetten aratmaya başladı. Peki, safranlı risotto nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

SAFRANLI RISOTTO MALZEMELERİ

350 gr Arborio pirinci (veya baldo pirinç)

1 kahve fincanı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 soğan

1 tatlı kaşığı safran

2 kahve fincanı rendelenmiş parmesan peyniri

2 su bardağı sebze suyu

2-3 tutam maydanoz

Tuz

SAFRANLI RISOTTO TARİFİ

Pirinçleri iyice yıkayın daha sonra da suyunu süzün. Ardından soğanlarınızı ince şekilde doğrayın. Maydanozu da ince ince kıyın. Zeytinyağını tavada biraz ısıtıp içine soğanları ekleyip kavurun. Sonra safranı ekleyip karıştırın. Ardından yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve karıştırın. Sebzelerden elde edilen suyu yavaş yavaş ilave ederek 15 dakika boyunca karıştırarak pişirmeye devam edin. Ateşten aldığınız risotto'ya parmesan peyniri, tereyağı ve maydanozu ekleyip karıştırın. Afiyet olsun.

