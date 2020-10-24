Kolay Alman pastası tarifi! Pratik Alman pastası nasıl yapılır? Alman pastası malzemeleri nelerdir?

Ekranların popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde yapılan Alman pastası, kullanıcıları arayışa itti. Bu pastayı yapmak ve sevdiklerine de yedirmek isteyenler, Alman pastası tarifi aratıyor... Peki, Alman pastası nasıl yapılır? Alman pastası yapım aşamaları nelerdir? İşte kolay Alman pastası tarifi...

ALMAN PASTASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Pandispanya için:

3 yumurta

2 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kreması için:

1 yumurta

3 su bardağı süt

4 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için:

Pudra şekeri

ALMAN PASTASI TARİFİ

Ön hazırlık olarak, pasta kalıbını ya da fırın tepsisini margarin ile yağlayın ve fırını 170 dereceye getirip ısıtın. Daha sonra ilk adım olarak kremayı hazırlayın. Bir kapta yumurta, süt, şeker, un ve nişastayı karıştırıp çırpın. Ardından ocağın altını açıp çırpmaya devam edin. Kıvamını alan kremayı ocaktan alıp, içine tereyağ ve vanilya ekleyip çırpın. Arada pütürler kalmaması için krema soğuyana kadar çırpmaya devam edin. Ardından yumurta ve şekeri, pandispanya için köpürene kadar çırpın. Üzerine daha sonra yağ, yoğurt ve süt ekleyip bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın. Elekten geçirmiş olduğunuz un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip, spatula ile aşağıdan yukarı olacak şekilde karıştırın. Pandispanyayı pasta kalıbı ya da fırın tepsisine ekleyin. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Kek piştikten sonra soğumaya bırakın. Keki, bir ip yardımıyla ortadan ikiye bölün. Kremayı son bir kez daha çırpıp kekin orta kısmına yayın. Kekin diğer parçasıyla da üstünü kapatın. Üzerine pudra şekeri ilave edip, buzdolabında dinlendirin. Alman pastası hazır, afiyet olsun.

ALMAN PASTASI KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon Alman pastası, yaklaşık 231 kaloridir.