Corona virüsünde (koronavirüs) aşı müjdesi geldi! 2020 sonunda...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını, kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmıştı. Başlarda özellikle İtalya, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkelerini çok etkileyen bu virüs şu anda da ABD, Hindistan, Meksika ve Brezilya'ya ağır kayıplar verdiriyor. Son açıklanan rakamlara göre dünya genelindeki vaka sayısı 30 milyona yaklaştı.

Bir yandan bireysel ve toplu tedbirlerle virüsün yayılım hızı yavaşlatılmaya çalışılırken, diğer yandan bilim insanları da pandemiye karşı aşı geliştirmek için gece gündüz mesai yapıyorlar. Konuya ilişkin iyi haber Almanya'dan geldi. Ülkedeki aşı çalışmalarının yürütüldüğü Paul Ehrlich Institute, Covid-19 aşıyla alakalı ilk onayların 2020 sonları ya da 2021'in başlarında gelebileceğini duyurdu. Aşının onaylandıktan sonra birkaç hafta içerisinde de kullanılacağı bildirildi.

Paul Ehrlich Enstitüsü'nün direktörü Klaus Cichutek, geliştirdikleri aşının 1. ve 2. aşama klinik deneylerinde corona virüsüne karşı etkin bir bağışıklık oluşturduğunu duyurdu.