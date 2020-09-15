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Haberler Genel Corona virüsünde (koronavirüs) aşı müjdesi geldi! 2020 sonunda...

Corona virüsünde () aşı müjdesi geldi! 2020 sonunda...

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını, kış aylarının yaklaşmasıyla yeniden yayılmaya başladı. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde görülen , toplamda 928 bin 763 kişinin hayatına mal oldu. Virüs yayılımı tüm hızıyla sürerken, aşı bulma çalışmaları da devam ediyor. Bilim insanları, dört koldan ölümcül salgına karşı aşı geliştirmek için harekete geçti. Konuya ilişkin 'dan bir açıklaması geldi. Peki, corona virüsü aşısı bulundu mu? Aşı çalışmaları ne aşamada? Covid-19 aşısı ne zaman kullanılacak? İşte tüm bu soruların yanıtları... | Son dakika corona virüsü () haberleri

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 14:46
Corona virüsünde (koronavirüs) aşı müjdesi geldi! 2020 sonunda...

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgını, kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmıştı. Başlarda özellikle , , ve gibi Avrupa ülkelerini çok etkileyen bu virüs şu anda da ABD, , ve 'ya ağır kayıplar verdiriyor. Son açıklanan rakamlara göre dünya genelindeki vaka sayısı 30 milyona yaklaştı.

Bir yandan bireysel ve toplu tedbirlerle virüsün yayılım hızı yavaşlatılmaya çalışılırken, diğer yandan bilim insanları da pandemiye karşı aşı geliştirmek için gece gündüz mesai yapıyorlar. Konuya ilişkin iyi haber 'dan geldi. Ülkedeki aşı çalışmalarının yürütüldüğü Institute, aşıyla alakalı ilk onayların 2020 sonları ya da 2021'in başlarında gelebileceğini duyurdu. Aşının onaylandıktan sonra birkaç hafta içerisinde de kullanılacağı bildirildi.

Paul Ehrlich Enstitüsü'nün direktörü Klaus Cichutek, geliştirdikleri aşının 1. ve 2. aşama klinik deneylerinde corona virüsüne karşı etkin bir bağışıklık oluşturduğunu duyurdu.